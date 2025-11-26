مصادر لـ رويترز: خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا تستند لوثيقة روسية

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وظهرت للعلن قبل أيام استندت إلى وثيقة روسية أُرسلت إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.

وأوضحت المصادر أن الروس أرسلوا الوثيقة، التي تضمنت شروط موسكو لإنهاء الحرب، إلى كبار المسئولين الأمريكيين في منتصف أكتوبر عقب اجتماع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.

وتضمنت الوثيقة غير الرسمية مقترحات طرحتها الحكومة الروسية في السابق على طاولة التفاوض، منها تنازلات رفضتها أوكرانيا على غرار التخلي عن مساحات واسعة من أراضيها شرق البلاد.

ويمثل ذلك أول تأكيد على أن الوثيقة، التي نشرتها "رويترز" لأول مرة في أكتوبر، شكلت أساسا رئيسيا لخطة السلام المؤلفة من 28 نقطة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن على طلب التعليق.

هذا وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه سيوفد مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وذلك في ظل سعي البيت الأبيض لإنجاز اتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "هناك بضع نقاط خلاف متبقية فقط"، إلا أن تفاؤله قوبل بتشكيك أوروبي مع تواصل الضربات الصاروخية الروسية على كييف.

ويأمل ترامب في عقد لقاء قريبا مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحا: "إنما فقط عند إبرام اتفاق إنهاء هذه الحرب أو بلوغ المراحل النهائية من المناقشات".

وفي تصريح أدلى به في البيت الأبيض، قال ترامب: "الأمر ليس سهلا، لكن أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. سنرى".