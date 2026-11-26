كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، من إمكانية رحيل الظهير الإسباني أليخاندرو بالدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما أوردته إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، فإن فليك لا يمانع رحيل بالدي عن صفوف الفريق الكتالوني في يناير المقبل، حيث منح إدارة النادي الضوء الأخضر لدراسة العروض المقدمة للتعاقد مع اللاعب، في ظل عدم الاعتماد على خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي أبديا اهتمامًا بضم الظهير الإسباني، ما يفتح الباب أمام احتمالية انتقاله إلى أحدهما خلال الميركاتو الشتوي.

وأضافت أن إدارة برشلونة تستعد لإبلاغ ممثلي اللاعب بإمكانية مناقشة العروض الرسمية، في الوقت الذي حدد فيه النادي مبلغ 40 مليون يورو تقريبًا للموافقة على بيع عقد بالدي.

ويرتبط أليخاندرو بالدي بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2028، وهو ما يمنح النادي الكتالوني موقفًا تفاوضيًا بشأن تحديد قيمة رحيله خلال الفترة المقبلة.