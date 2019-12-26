سناتور من الحزب الجمهوري منزعجة من فكرة التعاون مع البيت الأبيض في محاكمة ترامب

واشنطن (رويترز)

قالت السناتور ليزا موركوفيسكي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري إنها ”منزعجة“ من إعلان السناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أنه يتعاون مع مستشار البيت الأبيض بخصوص محاكمة الرئيس دونالد ترامب، مضيفة أنه يجب الفصل بين الاثنين.

جاءت تصريحات موركوفيسكي السناتور عن ولاية ألاسكا بعد أن قال مكونيل أثناء مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أوائل الشهر الجاري إنه يعمل ”بتنسيق كامل“ مع البيت الأبيض بشأن المحاكمة القادمة.



وقالت موركوفيسكي في تصريحات بثتها محطة تلفزيونية تابعة لشبكة إن.بي.سي الإخبارية أثناء مقابلة في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء ”بالنسبة لي، ذلك يعني أن علينا التراجع عن هذه الخطوة الخاصة بالعمل جنبا إلى جنب مع الدفاع“.

وأضافت ”سمعت ما قاله الزعيم مكونيل، أتصور أن هذا الأمر زاد من إرباك العملية“.



وأشارت موركوفيسكي، التي قالت إنها لم تحسم أمرها بشأن كيفية التصويت في إجراءات المساءلة القادمة، إلى الحاجة للفصل بين البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بشأن كيفية إجراء المحاكمة.

ووجه مجلس النواب الأمريكي، الذي يغلب عليه الديمقراطيون، الأسبوع الماضي تهمتين لترامب بخصوص ممارسته ضغوطا على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن وابنه. وبايدن من الوجوه البارزة الساعية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020. والتهمتان هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. وقال ترامب إنه لم يرتكب أي مخالفة.

وللجمهوريين 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، وتحتاج عملية إقرار مجموعة القواعد الخاصة بمحاكمة ترامب لموافقة 51 صوتا بينما يتعين موافقة ثلثي الأعضاء بالمجلس على إدانة الرئيس بعد محاكمته لإقرار عزله.