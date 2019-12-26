الحوثيون يقصفون مطاحن حبوب في الحديدة اليمنية

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قصفت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، مطاحن للحبوب في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مأمون المهجمي، الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الميلشيا الحوثية استهدفت مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذيفة هاون 120 بغية إتلاف المواد الغذائية.

وأضاف أن ذلك جاء بعد علم الميلشيا الحوثية بوجود 51 ألف طن من المواد الغذائية التي تم معالجتها مؤخرا وتجهيزها لتوزيعها في المناطق الأشد حاجة وأشد جوعا.

وتابع: "الميلشيا الحوثية تريد قطع كل معالم الحياة بغية منها أن يموت أبناء الحديدة بالجوع لمن لم يصله نار السلاح والقذائف".

وتقع مطاحن البحر الأحمر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بالقرب من خط المواجهات في الحديدة.