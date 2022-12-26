الشرطة النمساوية: إنقاذ متزلجين بعد انهيار جليدي في منحدر للتزلج في النمسا

أعلنت الشرطة النمساوية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، العثور على جميع المتزلجين العشرة الذين كان يخشى تعرضهم للإصابة في انهيار جليدي على منحدر للتزلج في منطقة أرلبيرج في النمسا.



وأعلنت الشرطة إصابة أربعة اشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطيرة.



وفي البداية افترضت السلطات أن هناك 10 متزلجين ربما يكونون تحت الانهيار الجليدي الذي حدث أمس الأحد، وذلك بناء على مقطع فيديو لأحد الشهود. فيما لم يصب 6 أشخاص آخرون بأذى.



وقالت الشرطة في بيان "يمكن الافتراض أنه لم يعد هناك المزيد من المفقودين".



وأضاف البيان أنه "سيتم إجراء عملية بحث أمني اليوم الاثنين للحصول على توضيح نهائي".



وقد تم نشر نحو 200 متطوع وعدد من كلاب البحث وعدة مروحيات خلال جهود الإنقاذ الأولية أمس الأحد.



وذكرت الشرطة أن جدار الجليد وصل إلى منحدر منطقة التزلج في منطقة قمة تريتكوبف بالقرب من ليخ، على ارتفاع حوالى 2700 متر فوق مستوى سطح البحر. وحدث الانهيار الجليدي في حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد.



يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تساقط الكثير من الثلوج في منطقة جبال الألب المرتفعة. وذكرت الشرطة أنه في يوم أمس الأحد سادت ظروف شبيهة بالربيع في منطقة التزلج في أرلبيرج، والتي تشتهر بكثرة ممرات التزلج فيها. في الوقت نفسه، كانت خدمة التحذير من الانهيارات الجليدية، قد أشارت إلى أن هناك خطرا كبيرا من وقوع انهيار جليدي في المنطقة.