أبلغت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن أول حالة إصابة من نوعها "بالنيجلرية الدجاجية"، والتي يشار إليها عادة باسم "الأميبا الآكلة للدماغ"، حيث نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفاة مواطن كوري في الخمسينيات من عمره بعد عودته من تايلاند.

وكان الرجل عاد إلى كوريا الجنوبية في 10 ديسمبر، بعد 4 أشهر قضاها هناك، وسرعان ما نقل إلى المستشفى في اليوم التالي وتوفي في 20 ديسمبر.

ونستعرض بعض المعلومات عن هذا المرض الفتاك..

- ما الأميبا آكلة الدماغ؟

الأميبا الآكلة للدماغ، هو ميكروب لديه القدرة على التسبب فى تلف الدماغ، فبمجرد أن ينتقل إلى الدماغ البشرى، يمكن أن يدمر أنسجة المخ ويسبب الالتهاب والتورم.

- أين توجد الأميبا الآكلة للدماغ؟

توجد بشكل شائع في بحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف وتنتقل إلى الدماغ لتدمير أنسجته.

- كيف يمكن الوقاية من العدوى؟

نظرًا لوجود الأميبا في بحيرات المياه العذبة، فمن المستحسن تجنب السباحة والغوص في البحيرات، حيث يمكن أن توجد الأميبا المسببة للأمراض.

وكان تم تسجيل 381 حالة بالأميبا الآكلى للدماغ حتى عام 2018 عالميا، في دول كأمريكا والهند وتايلاند.