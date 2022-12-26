دمياط تسمح للمحال التجارية باستلام حصة من الأرز الأبيض من أقرب مضرب لها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن السماح للمحال التجارية بالقرى والمدن، باستلام حصة من الأرز الأبيض من أقرب مضرب لها، وذلك بعد الحصول على تصريح من مفتش التموين المشرف على المضرب.

وأوضح المحاسب علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لتوفير الأرز المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو في المنافذ و الأسواق، مشيرا إلى أن الدكتورة منال عوض، أصدرت تعليماتها بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة، والتصدي لأى محاولات لتخزين وحجب الأرز، وأيضًا التأكد من توافر السلع المختلفة بجميع المراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية وطرحها بالأسواق بجميع المناطق للتيسير عليهم.