الهند ترسل سفنا حربية إلى بحر العرب بعد هجوم على ناقلة نفط

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أعلنت البحرية الهندية، اليوم الثلاثاء، أن الهند تنشر حاليا ثلاث سفن حربية في بحر العرب لتكون بمثابة رادع في أعقاب هجوم مشتبه به لطائرة مسيرة على سفينة تجارية قبالة سواحلها.

وأصيبت ناقلة النفط والمواد الكيماوية "إم في تشيم بلوتو" التي كانت ترفع علم ليبيريا، على بعد حوالي 200 ميل بحري قبالة البر الرئيسي يوم السبت الماضى.

وتمكن الطاقم من إخماد حريق على متن ظهر الناقلة. ولم تقع أى إصابات أو وفيات نتيجة للهجوم.

وبعد الهجوم، رافق خفر السواحل الهندي الناقلة إلى ميناء مومباي.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية أن الناقلة كانت تحمل النفط الخام من المملكة العربية السعودية إلى مدينة مانجالورو بجنوبى الهند.

وتعتمد الهند بصورة كبيرة على نفط الشرق الأوسط وذلك على الرغم من أن البلاد زادت وارداتها من النفط الروسي منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية عن وزير الدفاع الهندي راجناث سينج قوله إن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولية عن الهجمات.

وألقت وزارة الدفاع الأمريكية اللوم على إيران. إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت هذا الاتهام.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تعرض عدد متزايد من السفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.