الجيش الصومالي يعلن مقتل 80 إرهابيا بوسط البلاد



أعلن الجيش الوطني في الصومال، اليوم الثلاثاء، مقتل 80 إرهابيا في عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب في مناطق تابعة لولاية جلمدج الإقليمية بوسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم عن قائد القوات البرية العميد ديح عبدي عبد الله قوله إن "الجيش باكر في منطقة عاد التابعة لمحافظة مدج، حيث تم استهداف فلول مليشيات الخوارج، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقتل في العملية العسكرية، 80 عنصرا إرهابيا على أيدي القوات المسلحة الوطنية الباسلة"، مضيفا أن المنطقة والقرى التابعة لها تحت قبضة الجيش.

ووفق الوكالة، كانت وزارة الدفاع الصومالية أعلنت أول أمس الأحد، مقتل 130 إرهابيا من مليشيات الشباب خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الوطني ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات جلمدج وهيرشبيلي وجوبالاند.

ولفتت إلى أن الجيش الوطني نفذ، في نفس اليوم، عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب في قرى مريري وموردييلي ورقيلي وعانولي التابعة لمنطقة سبيد بمديرية أفجوي.

وأوضحت أنه خلال هذه العملية، التي قادها قائد الكتيبة الـ 14 للجيش الوطني الرائد أحمد حسن سياد، تم طرد العناصر الإرهابية من الأراضي الزراعية، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين.

وأشارت الوكالة إلى أن "العمليات العسكرية للجيش ضد المتشددين أدت إلى استسلام العديد من عناصر الإرهاب إلى وزارة الدفاع الفيدرالية".