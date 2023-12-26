كوريا الجنوبية تشدد ضوابط التصدير ضد روسيا وبيلاروس

قررت كوريا الجنوبية تشديد ضوابط التصدير ضد روسيا وبيلاروس من خلال توسيع قائمة العناصر الخاضعة لقيود التصدير بشكل كبير، بما في ذلك الحفارات والبطاريات والمركبات الأكبر حجمًا، ردًا على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وفقا لما قاله مسئولون اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أنه بموجب مراجعة اللوائح الخاصة بتداول العناصر الاستراتيجية، أضافت كوريا الجنوبية 682 عنصرا إضافيًا يتعلق بمعدات البناء الثقيلة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ومكونات الطائرات والآلات وسلع أخرى إلى قائمة العناصر المحظور شحنها إلى روسيا وبيلاروسيا.

ووفقا لوكالة يونهاب، ستؤدي اللائحة الجديدة إلى رفع إجمالي عدد العناصر في القائمة إلى 1159 عنصرا من 798 عنصرا حاليًا.

ومن المتوقع أن تدخل المراجعة حيز التنفيذ في أوائل عام 2024 بعد الإجراءات الإدارية اللازمة وإصدار الحكومة المبادئ التوجيهية للمصدرين.

وقالت الوزارة إنها ستقوم بمراجعة "الحالات الاستثنائية" لكل حالة على حدة للشحنات إلى البلدين.

جاءت هذه الخطوة في ظل وجود فرص كبيرة لاستخدام هذه العناصر لأغراض عسكرية، على الرغم من أنها غير مصنفة على أنها عناصر استراتيجية بموجب نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية.