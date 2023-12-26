وزير إسرائيلي يزور واشنطن لبحث مسار الحرب في غزة

• مسئولون: زيارة ديرمر تأتي وسط توترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيزور العاصمة الأمريكية اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة.

وصرح مسئولان إسرائيليان وآخرون أمريكيون، بأن الاجتماعات المتوقع أن يعقدها ديرمر، وهو أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأتي وسط توترات متزايدة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية حول الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة عالية الكثافة من الحرب، وكذلك مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

* مرحلة ما بعد الحرب

وقال مسئول أمريكي رفيع، إن الملف الرئيسي على طاولة النقاش بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هو "كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني".

ومن المقرر أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن وأعضاء في الكونجرس، حسبما أعلن مسئول إسرائيلي رفيع.

وأضاف المسئول الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل للمرحلة منخفضة الحدة من الحرب، والتي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية الشهر المقبل، إضافة إلى كيفية إدارة الشئون المدنية في غزة في المرحلة الانتقالية الطويلة المقبلة.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت أنها تريد أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في حكم غزة ما بعد الحرب. فيما أشار مسئول أمريكي إلى إن نتنياهو رفض هذه الفكرة في السابق، لكن في الأسابيع الأخيرة بدأ ديرمر ومسئولون إسرائيليون آخرون في التحدث إلى نظرائهم الأمريكيين حول ما أسموه "آر. بي. آي" وهي اختصارا للسلطة الفلسطينية المهيكلة".

وأوضح المسئول أن وفدا إسرائيليا برئاسة مسئول السياسات بوزارة الدفاع درور شالوم، زار الأسبوع الماضي واشنطن لإجراء محادثات حول اليوم التالي للحرب واستخدم الاختصار "آر.بي.آي".

* قلق إسرائيلي حول مخزون الذخيرة

وقال المسئول الإسرائيلي إنه من المتوقع أيضا أن يناقش ديرمر المخاوف بشأن مخزون الذخيرة الإسرائيلي ومطالبة الولايات المتحدة بتسريع شحنات الأسلحة.

وذكر مسئولون إسرائيليون وأمريكيون أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تحدث مع بلينكن الأسبوع الماضي وأعرب عن قلقه بشأن التأخير في تسليم الذخائر.

وسأل جالانت عما إذا كان التعطيل له دوافع سياسية، لكن بلينكن أكد له أن الأمر ليس كذلك. وقال مسئولان أمريكيان إنه لم يتم اتخاذ قرار بإبطاء تسليم الذخائر إلى إسرائيل، مشيرين إلى أنها "مسألة إجراءات تتعلق بمستندات".