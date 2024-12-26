محمد عزمي يكشف أسرارا عن بدايته الفنية في برنامج يوم سعيد على قناة المحور

يحل الفنان محمد عزمي ضيفاً في برنامج «يوم سعيد» على قناة المحور مع الإعلامي عبد الرحمن عرام، في حلقة مميزة، ويتحدث خلالها عن بدايته الفنية، ومشاركته في العديد من الأعمال الدرامية، بجانب كواليس تعاونه مع نجوم الفن.

وشارك محمد عزمي مؤخرًا في أعمال فنية مختلفة منها مسلسل حدوتة منسية مع سوسن بدر، و«بابلو» مع حسن الرداد، وحكاية أوضة وصالة، في مسلسل نصيبي وقسمتك، و30 مارس للمخرج أحمد خالد موسى، وعمل مع الفنان هاني سلامة في مسلسل قمر هادي، حيث لعب دور الشقيق الأصغر له، والذي كان يدعى عارف، والمسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز.