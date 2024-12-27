 استشهاد 15 فلسطينيا في استهدافات للجيش الإسرائيلي في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 15 فلسطينيا في استهدافات للجيش الإسرائيلي في غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 11:51 م

قتل الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، 15 فلسطينًا على الأقل في هجمتين جويتين على منزلين في مدينة غزة.

وقال محمود بصل الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): قتل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا بقصف منزل لعائلة هتهت في حي الشيخ رضوان فيما أصيب 40 آخرين ظلوا عالقين تحت الأنقاض".

وأضاف "قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصاب 20 آخرين في قصف منزل لعائلة اسليم في حي الصبرة وسط مدينة غزة".

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني لا تزال تواصل عمليات إنقاذ الضحايا، مشيرا إلى أنهم يواجهون صعوبة في عمليات الإنقاذ.

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