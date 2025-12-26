 الإسكندرية: عودة خدمة الإسعاف 123 للعمل بكامل طاقتها بعد معالجة العطل الفني - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 10:26 م القاهرة
الإسكندرية: عودة خدمة الإسعاف 123 للعمل بكامل طاقتها بعد معالجة العطل الفني

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 10:04 م | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 10:04 م

أعلنت محافظة الإسكندرية عن انتهاء العطل الفني الذي كان قد طرأ على الاتصال برقم الإسعاف 123، وعودة الخدمة للعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها على مستوى المحافظة.

وناشدت المحافظة المواطنين بالاتصال مباشرة على رقم الإسعاف 123 في حال وقوع أي حادث أو طارئ، مؤكدة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة المعنية، والتنسيق الكامل والمستمر مع هيئة الإسعاف المصرية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.

وجددت المحافظة تأكيدها على حرصها الدائم على سلامة المواطنين وتقديم أفضل مستوى من خدمات الطوارئ، معربة عن تقديرها لتعاون المواطنين خلال فترة العطل المؤقت

