يملك الجنوب أفريقي كيفين جونسون مسيرة تدريبية مميزة في الكرة الأفريقية، بعدما تولى تدريب أندية كبرى على رأسها الأهلي وصن داونز، ليصبح أحد الأسماء التي تتابع تفاصيل الكرة في القارة عن قرب.

وفي حوار خاص مع جريدة الشروق، تحدث جونسون عن المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، ورؤيته لحظوظ الفريقين، وتأثير حسام حسن على المنتخب المصري، مؤكدًا أن اللقاء سيكون صعبًا وخارج كل التوقعات.

في البداية، كيف ترى مواجهة مصر وجنوب أفريقيا المنتظرة؟

مرحبًا بجماهير الكرة في أفريقيا وبشمال القارة تحديدًا. من وجهة نظري، هذه المباراة صعبة للغاية وخارج التوقعات تمامًا.

المنتخبين يدخلان اللقاء في جاهزية كبيرة، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، وهو ما يجعل من الصعب ترجيح كفة طرف على الآخر.

ما الذي يجعل هذه المباراة معقدة بهذا الشكل؟

لأننا نتحدث عن منتخبين يمتلكان تاريخًا وخبرة كبيرة في القارة.

مصر دائمًا منافس قوي، وجنوب أفريقيا تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة. هذا النوع من المباريات لا يُحسم بالأسماء فقط، بل بالتفاصيل الصغيرة داخل الملعب.

كيف تقيّم عمل حسام حسن مع منتخب مصر؟

حسام حسن مدرب جيد، ونجح في إعداد فريقه بالشكل الأفضل خلال الفترة الماضية.

يمكن ملاحظة الانضباط والحماس داخل صفوف المنتخب، وهو أمر مهم جدًا في مثل هذه المواجهات الكبيرة.

برأيك، ما العامل الحاسم في نتيجة اللقاء؟

أعتقد أن الفريق الجاهز ذهنيًا وصاحب العقلية الإيجابية يوم المباراة سيكون له الكلمة الفصل.

في مباريات القمة، الجانب الذهني لا يقل أهمية عن الجانب الفني أو البدني، بل قد يكون هو الفارق الحقيقي.

هل تتوقع مباراة مفتوحة أم حذرة تكتيكيًا؟

في رأيي ستكون مواجهة قوية للغاية على المستوى التكتيكي. كل مدرب يعرف جيدًا نقاط القوة والضعف لدى المنافس، لذلك سنشاهد صراعًا تكتيكيًا واضحًا داخل الملعب، مع محاولات مستمرة للسيطرة على وسط الميدان.

ما أهمية هذه المباراة على مستوى المجموعة؟

هذه المباراة ستحدد بشكل كبير متصدر المجموعة، وهو ما يضفي صعوبة وضغطًا إضافيًا على اللاعبين. الفوز هنا لا يمنح فقط ثلاث نقاط، بل يعطي دفعة معنوية كبيرة لبقية المشوار.

هل ترى أفضلية لأحد المنتخبين؟

لا أفضلية حقيقية لأي طرف. المنتخبان في أفضل أحوالهما حاليًا، وكل شيء وارد. من يستغل الفرص بشكل أفضل، ويحافظ على تركيزه طوال التسعين دقيقة، سيكون الأقرب للفوز.

كلمة أخيرة لجماهير الكرة الأفريقية؟

أدعو الجميع للاستمتاع بهذه المباراة المميزة. مثل هذه اللقاءات تعكس قوة وتطور الكرة الأفريقية، وهي فرصة رائعة لمشاهدة كرة قدم قوية ومثيرة.

وفي الختام، تبدو قمة مصر وجنوب أفريقيا، من وجهة نظر كيفين جونسون، اختبارًا حقيقيًا للطموحات والجاهزية الذهنية، ومواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات في واحدة من أبرز مباريات البطولة.