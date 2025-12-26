صحيفة روسية: بوتين منفتح على مبادلة بعض الأراضي مقابل دونباس

أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ بعض كبار رجال الأعمال الروس أنه قد يكون منفتحا على مبادلة بعض الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، لكنه يريد منطقة دونباس بالكامل.

وأضافت الصحيفة الروسية أن بوتين أطلع رجال الأعمال على تفاصيل الخطة في اجتماع عقد في الكرملين في وقت متأخر من مساء يوم 24 ديسمبر، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنه يعتزم لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب، وإنه يمكن حسم الكثير من الأمور قبل حلول العام الجديد، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي أنه يجب مناقشة القضايا الحساسة، ومن بينها أي تنازلات عن أراض أوكرانية، على مستوى رؤساء الدول، وأن كييف تسعى إلى لقاء مباشر بينه وبين ترامب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال زيلينسكي، خلال منشور على منصة إكس، بعد أحدث جولة محادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين "اتفقنا على عقد اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب في المستقبل القريب، ويمكن حسم الكثير (من الأمور) قبل حلول العام الجديد".

وأجرى الرئيس الأوكراني محادثات أمس الخميس مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لنظيره الأمريكي وجاريد كوشنر صهر ترامب.

وأوضح زيلينسكي أن بعض الوثائق، التي تشكل جزءا من إطار أوسع يهدف إلى إنهاء الصراع وضمان إعادة إعمار أوكرانيا، "جاهز تقريبا" وبعضها "جاهز تماما".

وكشف زيلينسكي في وقت سابق من الأسبوع عن مسودة خطة سلام من 20 نقطة، ووصفها بأنها الإطار الرئيسي لإنهاء الحرب.

ورغم أن الخطة نصت على حصول كييف على ضمانات أمنية لمنع أي عدوان روسي في المستقبل، لم تتوصل أوكرانيا والولايات المتحدة إلى حل وسط بشأن الأراضي التي تطالب موسكو كييف بالتنازل عنها.

ولا تزال مسألة السيطرة على محطة زابوريجيا النووية، التي تحتلها القوات الروسية، قيد المناقشة.