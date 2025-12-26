محافظ أسيوط يبحث مع شركة هندية توطين تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق

اختتم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، لقاءاته مع وفد إحدى الشركات الهندية المتخصصة في تكنولوجيا إنشاء وصيانة ورصف الطرق، عقب زيارة ميدانية استغرقت يومين شملت عددًا من مراكز وأحياء المحافظة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتوطين تكنولوجيا متطورة تسهم في تطوير منظومة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية.

جاء ذلك بحضور المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

وتناول اللقاء نتائج الاجتماعات الفنية التي عُقدت مع مسئولي مديريات الطرق والإسكان ومشروع الرصف، إلى جانب استعراض نتائج الجولات الميدانية التي قام بها الوفد إلى مراكز منفلوط والبداري وصدفا، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط، يرافقهم الدكتور حسن يونس الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، بجامعة أسيوط ومستشار المحافظ للشئون الهندسية والدكتور محمود عنيب أستاذ الطرق والمرور ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة، والدكتور محمود عويس استاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة أسيوط حيث تفقدوا معدات الرصف والطرق الجاري تنفيذها حاليًا، واطلعوا على آليات العمل على أرض الواقع، كما تم سحب عينات من طبقات الأسفلت والتربة لإخضاعها للتحليل والدراسة داخل معامل متخصصة بدولة الهند.

وأوضح محافظ أسيوط أن الزيارة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي للتنسيق والتعاون بين الشركة الهندية وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة، فضلًا عن تبادل عينات من المواد المحجرية، تمهيدًا لإجراء دراسات فنية وأكاديمية واختبارات معملية معتمدة، للتأكد من مدى توافقها مع التكنولوجيا المقترحة، وتحقيقها للنتائج المستهدفة، ومطابقتها للمواصفات القياسية والكود المصري لأعمال رصف الطرق.

وأشار المحافظ إلى أنه من المخطط تطبيق هذه التكنولوجيا بشكل تجريبي على عدد من الطرق داخل المحافظة، يعقبها تقييم فني شامل لقياس مدى تأثيرها على جودة الطرق وكفاءتها والعمر الافتراضي لها، مع دراسة إمكانية إدخال الخامات المحلية في عمليات التصنيع، بما يسهم في توطين الصناعة، وخفض تكاليف التنفيذ والصيانة، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأضاف أبو النصر أن التوصيات تضمنت إعداد دراسات فنية واقتصادية تفصيلية، وتنفيذ نماذج تطبيقية على أرض الواقع لقياس مدى ملاءمة التكنولوجيا لطبيعة الطرق بالمراكز والقرى، إلى جانب بحث إمكانية تصدير بعض المواد المحجرية من أسيوط إلى الهند بعد استكمال الاختبارات اللازمة، على أن تعقد اجتماعات لاحقة لعرض النتائج ووضع تصور نهائي لآليات الشراكة تمهيدًا للانتقال إلى خطوات تنفيذية واضحة.

وأكد حرص المحافظة على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة ونقل الخبرات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معدلات الجودة في مشروعات الطرق، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الهندي عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال والتعاون المثمر مع محافظة أسيوط، مؤكدين استعدادهم الكامل لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والمشاركة في تنفيذ مشروعات تجريبية تمهد لشراكة طويلة الأمد.

يذكر أن محافظ أسيوط عقد في وقت سابق اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الشركات الهندية، في ضوء زيارته الأخيرة إلى جمهورية الهند على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، وتفعيلًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والهند عام 2023، والتي تستهدف دعم التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.