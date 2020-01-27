خبير في هونج كونج: العدد الحقيقي للمصابين بكورونا الجديد 25 ألف شخص

قال أحد كبار خبراء الصحة العامة في هونج كونج، اليوم الاثنين، إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد يقترب على الأرجح من 25 ألف شخص، وهو رقم أعلى بكثير من الـ2744 حالة إصابة التي أكدتها لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وفي مؤتمر صحفي، قال جابرييل ليونج -رئيس كلية الطب في لي كا شينج بجامعة هونج كونج- إن أبحاث فريقه تشير إلى أنه من المحتمل أن هناك نحو 44 ألف حالة في مرحلة حضانة الفيروس (وهي الفترة بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض).

وتوفي 80 شخصا وتأكدت إصابة 2744 في أنحاء الصين حتى اليوم الاثنين، بعد تسجيل 24 حالة وفاة منذ صباح أمس الأحد، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية.

وقال ليونج، الذي يقدم المشورة لحكومة هونج كونج حول الاستعداد لمواجهة المرض، إن فريقه يتوقع أن يستمر عدد الحالات في "التضاعف كل 6 أيام في غياب أي تدخل فيما يتعلق بالصحة العامة".

ووفقا لتقديرات ليونج، فإن مدينة تشونج تشينج الصينية ستواجه أكبر تفشي للفيروس، حيث إن المدينة التي يزيد عدد سكانها على 30 مليون نسمة مكتظة بالسكان ومتصلة بشكل وثيق بمدينة ووهان بؤرة هذا مرض.

وأضاف أن الأبحاث تشير إلى أن ذروة تفشي المرض ستضرب تشونج تشينج قبل نحو أسبوعين من وصول المرض في مدن كبرى أخرى مثل بكين وشنجهاي إلى ذروته في أبريل أو مايو قبل أن يتراجع في يونيو أو يوليو.

وأكدت هونج كونج 8 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد القاتل الذي يعتقد الباحثون أنه نشأ في سوق رطب (الخضروات والفاكهة واللحوم) في ووهان، حيث تم بيع لحوم كائنات برية من بينها ثعابين وخفافيش.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، أنه لن يسمح لسكان إقليم هوبي الذي تقع به مدينة ووهان والأشخاص الذين يتبين أنهم زاروا الإقليم بعد 12 يناير من غير مواطني هونج كونج لن يُسمح لهم بدخول هونج كونج اعتبارا من 27 يناير.