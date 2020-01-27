الادعاء التركي يطلب 40 حكما بالسجن المؤبد للمشتبه به الرئيسي في هجوم الملهى الليلي

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الادعاء في مدينة اسطنبول طلب -اليوم الاثنين- 40 حكما بالسجن المؤبد المشدد للمشتبه به الرئيسي في الهجوم الذي وقع بملهى ليلي عام 2017 وتسبب في مقتل 39 شخصا.

وكان تم إلقاء القبض على الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف بعد أسبوعين من الهجوم على ملهى "رينا" الليلي، والذي وقع بعد قليل من منتصف ليل الأول من يناير من عام 2017 في اسطنبول، أكبر مدن تركيا.

جدير بالذكر أن المؤبد المشدد هو أقسى عقوبة في تركيا على الإطلاق منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 2002، كما أنه لا توجد فيه فرصة للإفراج المشروط.

وكان تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المحتفلين برأس السنة الميلادية، والذي خلف أيضا 79 مصابا.

وماشاريبوف واحد من 58 مشتبها به على صلة بالهجوم، 18 منهم موقوفون بالفعل.

وبدأت المحاكمة في ديسمبر من عام 2017، ويواجه ماشاريبوف عدة اتهامات بالقتل والشروع في القتل والانتماء لمنظمة إرهابية.