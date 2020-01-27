شعبة المستوردين: حجم العلاقات مع الصين يتجاوز 25% من الواردات المصرية

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين، إن حجم العلاقات مع الصين يتجاوز 25% من حجم الواردات المصرية، متمنيًا عدم تأثرها في ظل الأزمة التي تعاني منها الصين حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن مصر تستورد من الصين العديد من المستلزمات والمواد الخام، لافتًا إلى حدوث مشاكل في خطوط الإنتاج وتعطيل الصناعة على مستوى كثير من السلع في حالة تأثر الواردات.

وأشار إلى انتظام الأمور إلى الآن، موضحًا أن كافة التعاقدات التي تم شحنها، تستغرق من 21 إلى 30 يوم حتى الوصول إلى مصر، وهي الفترة السابقة لانتشار المرض.

وذكر أن مصر ترتبط بمعارض سنوية في الصين تبدأ من شهر مارس وتستمر حتى آخر إبريل، منوهًا بالتأثير في التعاقدات على كافة السلع المستوردة في حالة ازدياد الوضع سوءًا.