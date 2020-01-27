السلطات القبرصية تشكل وحدة للأمراض المعدية للتعامل مع فيروس كورونا الوبائي

صرح وزير الصحة القبرصي، قسطنطينوس يوانو، بأنه تم تشكيل وحدة للأمراض المعدية لتراقب التطورات بشأن فيروس "كورونا" الوبائي المتفشي في مدينة " ووهان " الصينية.

وأكد في تصريحات نشرتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية ، اليوم الاثنين، اتباع بلاده للتوجيهات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ، وأنه تم إطلاع متخصصي الرعاية الصحية على كيفية التعامل مع الفيروس في حالة التأكد أو الاشتباه بالإصابة ، وكيفية تعامل المستشفيات وخدمات الإسعاف مع الحالات المصابة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم ، مع مسئولين من وزارتي الصحة والخارجية، ومطار "هيرميس " القبرصي وممثلي الخطوط الجوية التي تجلب السياح من وإلى الصين، لبحث التعاون بين هذه الجهات.

وتم تجهيز "استبيان " خاص عند نقاط الدخول والموانئ والمطارات القبرصية يملأه المسافرون من الصين، لضمان تنفيذ "بروتوكلات" التعامل مع الفيروس ، في حالة الاشتباه في إصابة أي شخص بالفيروس.

ومن المقرر أن يخضع المسافرون القادمين من الصين لهذه الإجراءات اعتبارًا من اليوم.

وكانت وزارة الصحة القبرصية قد ناشدت المواطنين بعدم زيارة مدينة "ووهان " الصينية التي انطلق منها الفيروس إلا في حالة الضرورة، كما قدمت إرشادات لمن يزورون المدينة تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتجنب الإصابة بالفيروس.