اكتشاف سلالة فيروس كورونا البريطانية في عينات اختبار تشيكية من أوائل ديسمبر

وصلت سلالة فيروس كورونا شديدة العدوى التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، إلى جمهورية التشيك قبل وقت أطول مما كان متوقعًا.

وقال المختبر المرجعي الوطني في براغ، اليوم الأربعاء، إنه تم اكتشاف السلالة المتحورة في عينات قديمة تعود إلى بداية ديسمبر.

وتم التحقق من السلالة البريطانية منذ ذلك الحين في أكثر من 200 حالة من براغ وبرنو وإيجلاو وباردوبيتز وغيرها.

وصدرت تعليمات للسلطات الصحية بإعطاء الأولوية لحالات الإصابة بالسلالات لتتبع المخالطين.

في غضون ذلك، تأخرت حملة التطعيم في البلاد عن جدولها الأصلي لمدة شهر واحد على الأقل بسبب التأخير الكبير في التسليم، حسبما أعلن وزير الصحة جان بلاتني.