أكبر استطلاع للرأي: 64% يعتبرون تغير المناخ حالة طوارئ عالمية

أظهر أكبر استطلاع للرأي على الإطلاق حول تغير المناخ أن 64% من الأشخاص يعتبرونه "حالة طوارئ عالمية"، وفقًا لنتائج نشرتها الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وشمل استطلاع الرأي بعنوان "تصويت الشعوب للمناخ" 2ر1 مليون شخص في 50 دولة ، بما في ذلك العديد من الشباب الذين يصعب الوصول إليهم من خلال منصات الألعاب.

وتظهر النتائج الإجراءات المناخية العاجلة التي يريد الأشخاص في جميع أنحاء العالم أن تتخذها الحكومات ، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الذي عمل مع جامعة أكسفورد لإجراء المسح.

وردا على سؤال حول السياسات المناخية التي ينبغي تبنيها، اختار 54% في اجاباتهم ، الحفاظ على الغابات والأراضي، وقال 53% اعتماد الطاقة المتجددة، واختار 52% تقنيات الزراعة الصديقة للمناخ ، وطلب نصفهم إنشاء أعمال ووظائف خضراء.

في البلدان التي يعتبر فيها الوقود الأحفوري مصدرا رئيسيا للانبعاثات ، مثل الولايات المتحدة وأستراليا ، دعم من شملهم الاستطلاع بقوة المزيد من الطاقة المتجددة.

كان الشباب أكثر ترجيحا للقول إن تغير المناخ حالة طارئة مقارنة بكبار السن ، حيث قال 69 في المئة من الأشخاص دون سن 18 عاما ذلك، لكن حوالي ثلثي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما رأوا أنها حالة طارئة، وكذلك 58% ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما ، مما يشير إلى مدى انتشار هذا الرأي.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة: "يتحدث [الاستطلاع] ، على الرغم من تنوع عالمنا ، عن وجهة نظر موحدة للغاية حول أهمية معالجة هذا التحدي".