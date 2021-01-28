عصام والي: نخطط لإنشاء مرائب سيارات بالقرب من محطات المترو

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المواطنين يستطيعون استخدام خط العتبة - الكيت كات مع نهاية العام الجاري.

وأضاف والي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تسير بمعدلات غير مسبوقة في المخطط الاستراتيجي للنقل.

ولفت إلى أن مترو الأنفاق ينقل حاليًا في حدود 2.25 مليون راكب يوميًا، معربًا عن طموحه بأن يرتقع عدد الركاب إلى من 7 لـ8 ملايين شخص يوميًا بمجرد اكتمال الشبكة في 2023، وبالتالي انتهاء الازدحام في وسائل النقل السطحية.

وأشار إلى التخطيط لإنشاء مرائب سيارات بالقرب من كل محطات المترو، متابعًا: «نقلة نوعية.. المواطن القاهري لن يحتاج إلى استقلال اي وسيلة نقل خاصة».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم، وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة «الكيت كات»، والتى تُعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حفر الجزء النفقي بين محطتي «الزمالك» و«الكيت كات» بطول 929 مترًا.