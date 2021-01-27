«سي إن إن» التركية تقطع البث عن كلمة زعيم المعارضة لانتقاده أردوغان

أوقفت قناة «سي إن إن» التركية، اليوم الثلاثاء، بثها لكلمة زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أمام البرلمان، التي وجه خلالها انتقادات لرجب طيب أردوغان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، على نطاق واسع، مقطع فيديو تظهر خلاله مذيعة قناة «سي إن إن» التركية، وهي تقطع حديث كليتشدار أثناء انتقاده للأوضاع السيئة للبلاد تحت حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

واستنكر زعيم المعارضة التركية الانتقاد الذي يتعرض له حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية، مؤكدًا أن حزب أردوغان يستهدف حزب الشعب الجمهوري على مدار 19 عامًا حكم فيها الحزب الحاكم البلاد، مشيرًا إلى تردي الأحوال الاقتصادية للشعب لدرجة أنهم يجمعون الطعام من صناديق القمامة.

وكشف كليتشدار أوغلو عن تشريع حزب العدالة والتنمية القوانين التي تخدم مصالحهم ومصالح أتباعهم طوال سنوات حكمهم لتركيا، مشيرًا إلى قضايا الفساد التي تورط فيها حزب أردوغان من خلال منح المناقصات لأتباعه.