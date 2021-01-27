روسيا تعتزم تقديم مزايا ضريبية لشركات تطوير التكنولوجيا المتقدمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم الحكومة الروسية والسلطات المحلية في روسيا تقديم حوافز ضريبية لتشجيع تطوير أحدث التقنيات في أحد مراكز التكنولوجيا المتقدمة الجديدة بجامعة موسكو العامة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن السلطات البلدية في مدينة موسكو بدأت إنشاء المركز الذي سيتيح إعفاءات ضريبية للشركات التي تمارس أنشطة علمية وتكنولوجية مبتكرة.

ولن يخضع المقيمون في المركز لضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح والضريبة العقارية لمدة 10 سنوات، بحسب حكومة مدينة موسكو.

سيتكون المركز من تسعة "تجمعات" لتخصصات تقنية مختلفة منها تكنولوجيا النانو، والهندسة (مثل الروبوتات)، وتخزين الطاقة، والطب الحيوي، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة.

يمكن للشركات الناشئة التي لديها بالفعل منتجات ناجحة، وشركات التكنولوجيا متوسطة الحجم، وإدارات البحث والتطوير للشركات الروسية والأجنبية الكبيرة المشاركة في المشروع، وفقًا لبيان الحكومة الروسية.