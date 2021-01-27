الخزانة البرازيلية تدعو إلى استئناف تنفيذ خطة الإصلاح المالي

طالبت الخزانة العامة في البرازيل باستئناف تطبيق خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى الرامية إلى زيادة متوسط زمن الاستحقاق للدين العام البرازيلي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخزانة البرازيلية تستهدف زيادة نسبة الديون ذات الفائدة الثابتة من إجمالي الدين العام للبلاد.

ووفقا لتقديرات الخزانة العامة، فإن إجمالي الدين العام الاتحادي للبرازيل سيصل خلال العام الحالي ما بين 6ر5 و9ر5 تريليون ريال (035ر1 تريليون و091ر1 تريليون دولار) مقابل 5 تريليونات ريال بنهاية العام الماضي.

في الوقت نفسه، تتوقع الخزانة البرازيلية زيادة نسبة الديون ذات الفائدة الثابتة إلى ما بين 38 و42% من إجمالي الديون خلال العام الحالي مقابل 8ر34% بنهاية العام الماضي. كما تتوقع الوزارة وصول نسبة الديون ذات الفائدة المرتبطة بمعدل التضخم إلى ما بين 24% و28% مقابل 3ر25% بنهاية العام الماضي.