ترامب ينشر مشاهد استقباله للجندي الإسرائيلي ألكسندر عيدان الذي أفرجت عنه حماس

الرئيس الأمريكي قال إنه ملتزم بالوعد الذي قطعه من أجل عودة الأسرى لدى حماس إلى منازلهم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مقطع فيديو عن استقباله للجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، في مكتبه بالبيت الأبيض، وذلك عقب إطلاق حماس سراحه في مايو الماضي.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "يسعدني أن أرحب بألكسندر، الذي كان محتجزا لدى حماس لمدة 584 يوما، في المكتب البيضاوي مع أحبائه".

وأشار إلى أنه ملتزم بالوعد الذي قطعه من أجل عودة الأسرى لدى حماس إلى منازلهم.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن هناك "مؤشرات إيجابية" على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

والخميس، صرحت مصادر فلسطينية مطلعة للأناضول، بأن حماس، تتجه نحو الموافقة على مقترح تبادل الأسرى، "لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد".

ومرارا أكدت حماس، استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يُحاكم محليا بتهم فساد، يتهرب بطرح شروط جديدة تعجيزية، ويرغب فقط في صفقات جزئية تضمن له استئناف حرب الإبادة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.