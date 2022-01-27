البنك المركزي التركي يرفع من توقعاته بالنسبة للتضخم خلال العام الجاري

رفع البنك المركزي التركي من توقعاته بالنسبة للتضخم، بعد أن أدى انهيار العملة لارتفاع الأسعار لأعلى مستوى خلال فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك شهاب قوجي أوغلو القول اليوم الخميس، لدى كشفه عن أول تقرير للتضخم خلال العام الجاري، إن التضخم سوف يصل 2ر23% هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ 8ر11%.

وأضاف أن معدل التضخم سوف ينخفض إلى 2ر8% بحلول نهاية 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ 7%.

وتوقع البنك أن يبلغ تضخم أسعار الغذاء بحلول نهاية العام 2ر24%.

وكانت التخفيضات الكبيرة في معدل الفائدة أواخر 2021 قد أدت لانخفاض غير مسبوق للعملة التركية الليرة، التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال ثلاثة أشهر، قبل أن تستقر بعدما طبقت الحكومة إجراءات طارئة في ديسمبر الماضي.