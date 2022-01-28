أكرم حسني: ثنائيتي مع أحمد فهمي لن تنتهي بشرط وجود أدوار جيدة

قال الفنان أكرم حسني، إن ثنائيته مع الفنان أحمد فهمي لن تنتهي طالما أن هناك أدوارًا جيدة تعرض عليهما.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك كيمياء تجمع بينهما، وأنهما يحبان العمل مع بعضهما البعض.

وأشار إلى أن علاقته بفهمي تقوم على الأخوة والصداقة، مؤكّدًا أنه يحب العمل معه طوال الوقت.

ولفت أكرم، إلى أنّه يحب إيجاد الكيمياء قبل أن يختار الفنان الذي يفضل العمل معه، مؤكّدًا أن كل من عمل معهم جمعتهما كيمياء قوية بما يخدم العمل.

وعبّر عن اعتزازه بكل من عمل معهم، لكنّه أكّد أن فهمي له مكانة خاصة.