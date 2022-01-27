«التصديرى للصناعات الهندسية» يعرض 5 مطالب على مجلس الوزراء تستهدف زيادة صادرات القطاع

عرض المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، 5 مطالب على مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاجتماع الأخير، تستهدف زيادة صادرات القطاع، وفق شريف الصياد رئيس المجلس، والذى أوضح أن هذه المطالب تشمل صرف المستحقات التصديرية فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات فى فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، وإيجاد برنامج لتعميق التصنيع المحلى.

وأوضح الصياد، فى بيان أمس، أن المطالب تشمل أيضا رفع الجمرك عن الخامات التى لا بديل محليا لها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، وخامسًا توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.

والإثنين الماضى، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع رؤساء وممثلى المجالس التصديرية؛ لمناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى أن تركيز الحكومة على ملف التصدير يساهم فى إيجاد حلول للعوائق التى تواجه الصادرات، مطالبا بالتوسع فى تنمية القطاعات الإنتاجية التى تساهم فى زيادة الحصيلة النهائية للصادرات سواء بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة أو توفير المكونات الإنتاجية للصناعة بأسعار مناسب وفتح الأسواق الجديدة.

وأوضح «الصياد»، أن النمو المحقق فى صادرات الصناعات الهندسية سيستمر خلال الأعوام القادمة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أهمية تنفيذ المطالب الخمسة أو على الأقل مطلبين أو ثلاثة منها، من أجل الإسهام فى خفض تكاليف الإنتاج والتواجد بقوة فى الأسواق الدولية.

وقفزت صادرات مصر الهندسية بنسبة 45% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 لتسجل 3.002 مليار، وهو أعلى معدل فى تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار فى الفترة نفسها من 2020، وفق بيان سابق للمجلس.

وتوقع المجلس تحقيق زيادة فى صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 20% مقارنة بـ2021، مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكل قطاعاتها.