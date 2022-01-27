بريطانيا تؤكد دعمها الكامل لموقف الناتو بشأن الضمانات الأمنية الروسية

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أعلنت بريطانيا دعمها الكامل لموقف حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول المتحالفة معه بشأن الضمانات الأمنية الروسية، وذلك عقب تسليم الناتو الرد للجانب الروسي حول مقترحات الضمانات الأمنية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في تغريدة، عبر موقع تويتر، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة تدعم بالكامل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وكذلك كافة حلفائنا.

ودعت تروس، روسيا مجددا إلى "تخفيف التصعيد"، قائلة إنه "سيتم الرد على أي غزو لأراضي أوكرانيا، بعقوبات منسقة".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة والناتو سلمتا روسيا، أمس، الردود على مقترحات الضمانات الأمنية.