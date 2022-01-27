أعلنت قناة DMC، عن انطلاق أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، يوم 29 يناير الحالي، ويواصل صناع العمل تصوير أغلب المشاهد، للانتهاء سريعا منه قبل عرض أولى حلقاته.

ويطرح العمل العديد من القضايا المختلفة في المجتمع المصري، خلال الموسم الثالث من المسلسل، ويضم العديد من الأبطال، وينتمي العمل لنوعية الـ45 حلقة.

ومسلسل "أبو العروسة"، يشارك في بطولته الفنان سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي، وآخرين، ومن إخراج كمال منصور.

يذكر أن الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة"، حققا نجاحا جماهيريا كبيرا، خلال عرضهما في الفترة الماضية، وارتبط به الجمهور.