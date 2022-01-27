ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 362 مليونا و130 ألفا و423 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الخميس/- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و626 ألفا و91 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 72 مليونا و909 آلاف و527 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 40 مليونا و85 ألفا و116 حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ24 مليونا و560 ألفا و93 حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 876 ألفا و60 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ624 ألفا و717 حالة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 491 ألفا و127 حالة.