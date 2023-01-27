ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على استمرار حملات الرقابة للتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

جاء ذلك خلال متابعته حملات الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الأسواق، ومنافذ البيع ومصانع الأغذية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ جميع الاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة التي تحقق أعلى معايير السلامة والصحة لضمان حماية صحة المستهلك.

وأسفرت الحملات عن ضبط سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي ضمت (طن جبنة بيضاء، 11 ألفا و300 قرص مشبك، 12500 قطعة حلويات، 4320 عبوة عصير، 10000 عبوة غزل البنات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود صبغة Rhodamine غير مصرح بها، إلى جانب ضبط 2 طن و500 كجم ملح غير صالح للاستهلاك، نص طن تمر هندي منتهي الصلاحية وطن خل مغشوش فاسد وغير صالح للاستهلاك.

وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.