نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي صلة بينه وبين رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج من رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري.

وكانت لجنة الانضباط قد قدمت استقالتها أمس الخميس، وذلك بعد هجوم رئيس الزمالك عليها في تصريحات تليفزيونية، عقب استدعائه للتحقيق معه في شكوى النادي الأهلي ضده.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «ليس لدي أي صلة برحيل كلاتنبرج من لجنة الحكام، وما يتم تداوله بشأن تهديدي له غير صحيح تمامًًا».

وأضاف: «طلعولي مقطع فيديو أهدد فيه كلاتنبرج أو أسبه بأي لفظ خادش للحياء، وأي شخص هاجمه في قناة الزمالك سيتم التحقيق معه».

وتطرق منصور للحديث عن استقالة لجنة الانضباط، قائلا: «كل الاحترام والتقديم للمستشار محمد صالح، لأنه قدم استقالته من منصبه في لجنة الانضباط، وأنت قيمتك أعلى من هذا المنصب».

وتابع: «لا يجوز أن يتم تعيين قاضٍ ما زال يعمل في القضاء، في أي منصب رياضي من أجل الحفاظ على هيبة قضاء مصر، وفي لجنة فض المنازعات يتم استقدام قضاة سابقين».

وأتم: «أنا خارج المنظومة الرياضية المصرية، ومينفعش حد يحاسبني سواء لجنة الانضباط أو اتحاد الكرة».