الشرطة الإيطالية تصادر وثائق تتعلق بصفقة بيع نادي ميلان

صادرت الشرطة المالية الإيطالية وثائق تتعلق بصفقة بيع نادي ميلان الإيطالي، لمجموعة مستثمرين على رأسهم شركة "ريد بيرد كابيتال بارتنرز"، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

وصادرت الشرطة الوثائق من مستشارين خارجيين معنيين بصفقة البيع، حسب مصادر طلبت عدم ذكر اسمها نظرا لسرية الأمر .

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن تلك العملية تأتي في إطار تحقيقات من جانب ممثلي الإدعاء في ميلانو في مخالفات مزعومة، بعد أن تقدمت شركة "بلوسكاي" التي تمتلك حصة من أسهم النادي، بدعوى قضائية.

كان اتفاق شركة "ريد بيرد"، ومقرها نيويورك، للاستحواذ على حصة الأغلبية في نادي ميلان من صندوق التحوط "شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت"، قد دفع بلوسكاي لرفع دعوى قضائية في العام الماضي.

وتمتلك بلوسكاي نحو 3ر4 % من الشركة القابضة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها وتمتلك نادي ميلان، وكانت قد اتهمت صندوق إليوت في وقت سابق بالفشل في إجراء عملية تقديم عطاءات مناسبة.