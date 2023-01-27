الكاتبة هند جعفر: أسعى لتكثيف أعمالي الأدبية خلال الفترة المقبلة

كشفت الكاتب هند جعفر، أن أحدث المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" والصادرة عن دار الشروق، تعد ثاني مجموعة قصصية تصدر لها بعد المجموعة "عدودة" التي صدرت في عام 2015.



وأضافت في تصريحات خاصة للشروق، أن الفترة الزمنية الفاصلة بين المجموعتين "فترة كبيرة" وإهدار لوقت كان يمكن أن تقوم خلاله بإنجاز عدد من الأعمال الأدبية، مؤكدة على حرصها الشديد خلال الفترة المقبلة أن لا تكرر ذلك.



وعن اختيار اسم المجموعة، قالت الكاتبة هند جعفر، إن "اختيار العنوان جاء بسبب حبي للقصة المسماة "أيام سمير حمص"، لافتة إلى أنها كانت تعاني من حيرة في البداية في اختيار الأسم الأنسب، وترددت كثيرا بين عدة عناوين من بينها: "ركض دائري"، أو "أبو ضحكة وردي" أو "عرج خفيف وابتسامة وجون للإنتر"، وواصلت " بعد تفكير وجدت أن أيام سمير حمص" أنسبهم وألطفهم.



كانت قد أصدرت دار الشروق للنشر، المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" للكاتبة هند جعفر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.



- من أجواء المجموعة: عبر غابة متشابكة من ألاعيب الذاكرة، والتأملات في المستقبل الذي لا يبشر إلا بتكرار الأخطاء، ومن خلال تتبعها لمصائر شخصياتها، تمزج هند جعفر في قصص مجموعتها «أيام سمير حمص» ما بين الواقعية والغرائبية واللمحات التاريخية، يأتي ذلك كله على خلفية انشغالها بالهمِّ الإنساني الذي لا يزال كالعادة حدثًا يوميًّا تخطئه الأعين أحيانًا، وتحدق فيه حينا.



تنطلق قصص المجموعة من تساؤلات حول الموت، والرغبة، والانصياع لأحكام الزمن النافذة، ويقودنا السرد مانحًا إيانا عزاء عن الأحلام المجهضة، وتلويحة وداع للنهايات السعيدة.



هند جعفر؛ كاتبة مصرية. تشغل الآن منصب مسئول الإعلام بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية. صدرت لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان «عدودة» نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، وتُرجمت إحدى قصصها إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان «كتاب القاهرة». اشتركت في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، وتُرجمت إلى الألمانية والإنجليزية. تكتب بشكل غير دوري في الصحف والمجلات المصرية والعربية.