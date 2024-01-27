أقدم شخص اليوم، على قتل شقيقه الأكبر، دهسا بسيارته، انتقامًا منه بسبب الخلافات بينهما على ميراث منزل، بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة.

كان تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بإصابة شخص بعدما دهسه شقيقه بسيارته بمنطقة كفر البدماص دائرة القسم.



وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة برئاسة المقدم الدكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المدعو (محمد سليمان - 49 عامًا)، بكسر بالفخذ وكدمات متنوعة وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

وبسؤال أحد شهود الواقعة ويدعى (محمد إ. أ - 45 عاما) عامل، ومقيم بمنطقة كفر البدماص، أكد أن السيارة التي دهسته تاكسي تحمل أرقام « د ط ع 7195 » قيادة شقيق المصاب الأصغر ويدعى (سامح سليمان - 42 عاما)، سائق وذلك بسبب الخلافات بينهما على ميراث منزل.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وحضر المتهم بعد ذلك وقام بتسليم نفسه واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه الجثة وبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر 929 لسنة 2014.