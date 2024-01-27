دراسة ترجح فقدان الصين مكانتها كأهم شريك تجاري لألمانيا

توصلت دراسة، تم نشرها اليوم السبت، إلى أن الصين قد تفقد مكانتها كأهم شريك تجاري لألمانيا هذا العام.

وقالت منظمة تريد آند انفيست للتجارة الخارجية، التي تملكها الحكومة الألمانية، في دراسة، نشرت اليوم السبت، إن "الوضع المهيمن للصين في التجارة الخارجية مع ألمانيا ينهار"، مشيرة إلى أن الصادرات والواردات على حد سواء سجلتا تراجعا واسعا العام الماضي.

وأضافت المنظمة أن تباطؤ التجارة بين ألمانيا والصين، يرجع بالأساس إلى الاقتصاد الصيني الضعيف.

وتابعت: "أزمة العقارات والمخاطر الجيوسياسية، فيما يتعلق بالولايات المتحدة وضعف الاستثمار الصناعي، كلها عوامل مساهمة".

وتغير الشركات الألمانية أيضا من استراتيجيتها في السوق الصينية، فمن ناحية ، تحاول الاستغناء عن الصين، عندما يتعلق الأمر بالمشتريات، ومن ناحية أخرى، تركز المزيد والمزيد من الشركات على السوق المحلية- وفقا للشعار:في الصين من أجل الصين".

وتابعت المنظمة أن هذين العاملين يضعفان التجارة الألمانية الصينية.

وعلى خلفية ذلك، انكمش إجمالي قيمة الواردات والصادرات مع الصين، بواقع 15% لتصل إلى 254 مليار يورو (8ر275 مليار دولار) العام الماضي، طبقا لتوقعات المنظمة.

وتشير الدراسة إلى أنالوضع مختلف مع الاقتصاد الأمريكي، الذي ينمو بقوة إلى حد مدهش، واعتمادا على الحسابات، فإن أمريكا لا تتخلف عن الصين كشريك تجاري إلا بمقدار مليار إلى ملياري يورو فقط.