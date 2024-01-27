أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من غد الأحد، حتى الخميس، ١ فبراير، من الساعة ٩ صباحا حتى الثانية عصرا.



وأضافت الشركة أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:



دمياط - عزبة اللحم وذلك يومي الأحد الموافق ٢٨-١-٢٠٢٤ والإثنين الموافق ٢٩-١-٢٠٢٤



دمياط - مصنع الثلج - مدخل العنانية وذلك يوم الأحد الموافق ٢٨-١-٢٠٢٤

دمياط - السنانية - منزل الكوبرى العلوى وذلك يوم الأثنين الموافق ٢٩-١-٢٠٢٤



دمياط - الشعراء وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٣٠-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٣١-١-٢٠٢٤



دمياط - ميدان باب الحرس وذلك أيام الثلاثاء الموافق ٣٠-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٣١-١-٢٠٢٤ والخميس الموافق ١-٢-٢٠٢٤



دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق ١-٢-٢٠٢٤



وأوضحت أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)



وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.