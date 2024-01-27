 اعرف أماكنها.. مياه دمياط توفر سيارات خدمة عملاء متنقلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اعرف أماكنها.. مياه دمياط توفر سيارات خدمة عملاء متنقلة

محمد علاء
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 9:25 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 9:25 م
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من غد الأحد، حتى الخميس، ١ فبراير، من الساعة ٩ صباحا حتى الثانية عصرا.

وأضافت الشركة أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

دمياط - عزبة اللحم وذلك يومي الأحد الموافق ٢٨-١-٢٠٢٤ والإثنين الموافق ٢٩-١-٢٠٢٤

دمياط - مصنع الثلج - مدخل العنانية وذلك يوم الأحد الموافق ٢٨-١-٢٠٢٤
دمياط - السنانية - منزل الكوبرى العلوى وذلك يوم الأثنين الموافق ٢٩-١-٢٠٢٤

دمياط - الشعراء وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٣٠-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٣١-١-٢٠٢٤

دمياط - ميدان باب الحرس وذلك أيام الثلاثاء الموافق ٣٠-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٣١-١-٢٠٢٤ والخميس الموافق ١-٢-٢٠٢٤

دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق ١-٢-٢٠٢٤

وأوضحت أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

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