وكالة مكافحة الفساد الماليزية تطلب من نجل مهاتير الكشف عن أصوله

وسعت لجنة مكافحة الفساد الماليزية اليوم السبت، نطاق تحقيقها في الأصول الخارجية ليشمل ابنا آخر من أبناء رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن ناطقا باسم اللجنة قال إن رجل الأعمال مخزاني مهاتير تسلم من اللجنة إشعارا يطلب بالكشف عن الأصول .

وكانت لجنة مكافحة الفساد قد أمرت الابن الأكبر لمهاتير، ميرزان مهاتير، أوائل الشهر الجاري، بالإعلان عن كل دخله منذ 1981 عندما أصبح والده رئيسا للوزراء أول مرة.

ولم يتسن الأتصال بمخزاني على الفور للتعقيب. وقال والده الذي شغل رئاسة الوزراء لولايتين، إن التحقيق ذو دوافع سياسية.

ويأتي الأمر في إطار تحقيق تجريه لجنة مكافحة الفساد الماليزية في معلومات ناشئة عن تسريبات بشأن السجلات التجارية الخارجية، التي كشفها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في السنوات الأخيرة.

ومن بين من يخضعون للتحقيق دايم زين الدين الذي كان وزيرا للمالية ومستشارا سابقا لمهاتير. وذكرت صحيفة "فري ماليزيا توداي" اليوم السبت، أن دايم قال إنه سوف يواجه اتهامات الأسبوع المقبل على صلة بالكشف عن الأصول.

وجرى اتهام زوجته الشهر الجاري لعدم الإعلان عن الأصول. ونفت الاتهامات.