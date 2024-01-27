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تداولت وسائل إعلام إثيوبية خلال الساعات الماضية أنباء عن استقالات في حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن الأخيرة بشأن تلك التقارير الإعلامية.

وأفادت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية نقلا عن مصدر وصفته بالموثوق أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين سيغادر منصبه.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إعفاء ميكونين، الذي يمثل جناح أمهرة في حزب الازدهار الحاكم، من منصب النائب الثالث لرئيس الحزب، ليحل محله تيمسين تيروناه، المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني.

وتولى تيمسين تيروناه مهمة تنسيق رد الحكومة على الصراع الذي اندلع العام الماضي في إقليم أمهرة.

وبحسب "أديس ستاندرد" فإن ذلك القرار جاء خلال اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية لحزب الازدهار.

وذكرت وكالة رويترز أن تيمسين تيروناه، المدير العام لجهاز المخابرات الإثيوبية انتخب ليخلف ديميكي في منصب نائب رئيس حزب الرخاء الحاكم وعادة ما يشغل نائب رئيس الحزب منصب نائب رئيس الوزراء.

ولم توضح التقارير الصحفية أي تفاصيل عن أسباب تلك التغييرات في الحزب الحاكم.

وبينما لم يصدر أي بيان رسمي حول مغادرة ميكونين لمنصبه، أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، أمس الجمعة، خبرا عن استقبال ميكونين للمديرة الإقليمية لليونيسف لشرق وجنوب أفريقيا، إتليفا كاديلي.

ولم ينشر ميكونين أي منشورات على حسابه بمنصة إكس منذ 12 يناير الجاري.



وكان ميكونين يشغل منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام 2012، ثم اسندت إليه حقيبة الخارجية خلال تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في نوفمبر 2020 عقب اندلاع الحرب بإقليم تيجراي.

وبدأت مسيرة ميكونين على المستوى الفيدرالي في عام 2008 عندما أصبح وزيراً للتعليم في حكومة رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي.

وقبل تعيينه وزيرا للتعليم، كان ميكونين مفوض لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في إقليم أمهرة.

وكان أيضًا رئيسًا لمكتب الشئون الإدارية والأمنية بالإقليم.

وشغل منصب نائب الرئيس ورئيس مكتب بناء القدرات في إقليم أمهرة بين عامي 2005 و2008.

لكن أكبر منصب له داخل الحزب الحاكم آنذاك، "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية"، عندما تم تعيينه نائبًا لرئيس الحزب ثم نائبًا لرئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين بعد وفاة ملس زيناوي.

في غضون ذلك، تداولت وسائل إعلام إثيوبية والعديد من الحسابات على منصة إكس (تويتر سابقًا) وفيسبوك على نطاق واسع خبر استقالة وزير العدل جيديون تيموثاوس.

لكن صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية نقلت عن مصدر مطلع شريطة عدم الكشف عن هويته قوله إن "تيموثاوس ليس لديه أي نية للاستقالة، ويمارس عمله المعتاد".

ويشغل تيموثاوس منصبه منذ أكتوبر 2021، وأصبح وجها مألوفًا للإثيوبيين عندما ظهر على شاشة التلفزيون الوطني في نوفمبر 2021 ليعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة ستة أشهر على خلفية الحرب في إقليم تيجراي.



وبينما وقعت حكومة أبي أحمد وقوات

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي اتفاق سلام في نوفمبر 2022، ظلت إثيوبيا تعاني من انعدام الأمن.

وإلى جانب الاضطرابات في أمهرة، اشتد الصراع المستمر منذ عقود في منطقة أوروميا، وهي الأكبر في البلاد، في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف.