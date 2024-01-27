ديسابر: صلاح أسطورة ومنتخب مصر يمكنه تعويضه

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يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن منتخب مصر لن يتأثر بغياب قائده محمد صلاح، لاعب الفراعنة، عن مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ديسابر في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "محمد صلاح مثال كبير في مصر ولكن في كل الأحوال منتخب مصر يضم لاعبين يتميزون بمهارات فردية يمكنهم تعويض غيابه وأظهروا ردة فعل جيدة في غيابه".

وأضاف: "كنا نود أن يشارك محمد صلاح، إنه إسطورة ومثال كبير يحتذى به في مصر".

وأوضح: "مستعدون لمواجهة منتخب مصر الذي يملك هجوما قويا، مرحلة المجموعات انتهت والآن خوض مسابقة ىخرى بقواعد مختلفة لا مجال بها للخاسر".

وأتم: "لاعبو فريقي يعرفون المطلوب منهم جيدا سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وجاهزون لذلك، مصر استقبلت 6 أهداف ولعبوا بثلاث طرق مختلفة. سنعمل على استغلال الثغرات الدفاعية لديهم".