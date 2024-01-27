إنترفاكس: نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا ربما يستمر بعد عام 2024

ذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء نقلا عن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف أن نقل الغاز، عبر خط أنابيب روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ربما يستمر، بعد انقضاء العقد الحالي بين موسكو وكييف، في نهاية هذا العام.

وأضاف الوزير أن روسيا تعتقد أن الدول الأوروبية التي مازالت تحصل على غاز عبر أوكرانيا، ربما تهتم بإمدادات مستقبلية، حسب وكالة "إنترفاكس".

وذكر الوزير أنه من الممكن استكشاف طرق أخرى لشحن الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، دون الخوض في تفاصيل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتابع الوزير أن موسكو لم تجر بعد أي محادثات بشأن مستقبل نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

ومازالت أوكرانيا طريقا مهما لتدفقات غاز شركة "جازبروم بي.جيه.إس.سي" إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الغزو الروسي لجارتها، الذي يوشك أن يدخل عامه الثالث.