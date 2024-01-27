إسرائيل تعلن مقتل عدة عناصر من حماس مع استمرار قتال عنيف جنوب قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

ذكر الجيش الإسرائيلي أن قتالا عنيفا مستمر في مدينة "خانيونس" جنوب قطاع غزة، مع تقدم قواته في المنطقة؛ ما أسفر عن مقتل العديد من عناصر حركة "حماس".

وأضاف الجيش أن قواته وجهت غارة جوية ضد ثلاثة من عناصر حركة "حماس"، كانوا يحاولون زرع عبوات ناسفة، بالقرب من القوات الإسرائيلية، في خضم القتال حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وتابع الجيش أن قواته داهمت العديد من مواقع حماس، في خانيونس، بما في ذلك مستودع أسلحة وقضت على الكثير من المسلحين من مسافة قريبة.

وأضاف الجيش أنه في خانيونس أيضا، قتلت قواته "عددا كبيرا" من عناصر حماس في العديد من الاشتباكات المنفصلة، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

وشهدت مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الماضية تكثيفا للهجمات الإسرائيلية على المدينة، وقد اعتبرت هذه الهجمات الأعنف منذ بدء القتال، بحسب شهود عيان.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، ونزوح الآلاف، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأول الخميس،" عن حصار الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات خانيونس مما إصابها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم ابادة جماعية بالمحافظة ويمنع حركة سيارات الإسعاف".

وأضافت "حصيلة الحرب الإسرائيلية ارتفعت إلى 25 ألفا و900 شهيد، و64 ألفا و110 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا عن قتل أكثر من 9000 ناشط من حماس في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 آخرين داخل إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.