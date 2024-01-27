طيران استطلاعي إسرائيلي يحلق بعمق غير اعتيادي فوق جنوب لبنان

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حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، اليوم السبت، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان، وصولا إلى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط".

وذكرت الوكالة أن "مدفعية العدو الاسرائيلي قصفت بعد منتصف الليلة الماضية أطراف بلدات القطاعين الغربي والأوسط المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة صعودا حتى بلدة رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط".

وأشارت إلى أن "العدو الاسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الاحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم التوت وعلما الشعب".

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بمقتل أربعة مسلحين، على الأقل، من حزب الله وإصابة ثلاثة آخرين مساء أمس الجمعة عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.