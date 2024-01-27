 جيش الاحتلال يعتقل 6305 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر - بوابة الشروق
السبت 27 يناير 2024 2:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال يعتقل 6305 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وكالات
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 1:43 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 1:43 م

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 6305 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال 20 فلسطينيا الجمعة والسبت.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 6305، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت الهيئة والنادي، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت، 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس (شمال) ورام الله والقدس وأريحا (وسط) والخليل (جنوب).

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات لمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك