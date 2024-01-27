جيش الاحتلال يعتقل 6305 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 6305 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال 20 فلسطينيا الجمعة والسبت.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 6305، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت الهيئة والنادي، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت، 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس (شمال) ورام الله والقدس وأريحا (وسط) والخليل (جنوب).

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات لمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.