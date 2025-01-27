 السفير الإيراني يعرب عن حرص قيادة بلاده على تعزيز العلاقات مع لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الإيراني يعرب عن حرص قيادة بلاده على تعزيز العلاقات مع لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 4:12 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 4:12 م

أعرب السفير الإيراني في لبنان مجتبي أماني، خلال لقائه الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، عن حرص قيادة بلاده على تعزيز العلاقات بين لبنان وإيران، وتقديم المساعدات للبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والعسكرية والصحية والإعمارية.

واستقبل الرئيس عون، اليوم الإثنين، السفير مجتبي أماني مع وفد ضم نائب السفير توفيق صمدي والسكرتير الثاني في السفارة بهنام خسروي وعلي شرف الدين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وشدد السفير أماني، على العلاقات المتينة التي تجمع بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرص الذي تبديه القيادة الإيرانية على تعزيز هذه العلاقات وتقديم المساعدات للبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والعسكرية والصحية والإعمارية.

ونقل السفير أماني، التهاني للرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية، وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، معتبرا أن انتخاب رئيس الجمهورية التى نتيجة توافق وطني عريض يبعث على الثقة والاعتزاز.

وشكر الرئيس عون، السفير الإيراني على تهانيه، مؤكدا: "استمرار العمل على تطوير العلاقات بين البلدين".

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