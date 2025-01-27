استشهاد اثنين من كتائب القسام في قصف لمسيرة إسرائيلية بالضفة الغربية

استشهد اثنان وأصيب 3 آخرون، ظهر اليوم الإثنين، بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة قرب مخيم نورشمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيدين (24عامًا) و(23 عاما)" و4 إصابات (ما بين طفيفة ومتوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمركبة بالقرب من مخيم نور شمس.

وأكدت مصادر محلية اغتيال القياديين في كتائب القسام في طولكرم رامز ضميري (24 عاماً) وإيهاب أبو عطيوي (23 عاماً).

وبعد ظهر اليوم سمع دوي انفجار ناجم عن قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة قرب مدخل مخيم نور شمس، حيث اندلعت فيها النيران بشكل كامل قبل أن تتعامل معها طواقم الدفاع المدني وتخمد نيرانها.

وقد نعت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس في بيان لها القائد القسامي إيهاب أبو عطيوي والمجاهد القسامي رامز ضميري اللذين قتلا في عملية اغتيال في مخيم طولكرم.

وقال البيان إن " استمرار جرائم الاحتلال وهي محاولة بائسة لتصفية المقاومة الباسلة، كما أكد أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وندعو جماهيرنا في الضفة لمزيد من الاشتباك وتصعيد المقاومة".